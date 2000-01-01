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Flickr.com 30.12 14:38   MIGnews.com

МИД РФ: выслать 35 дипломатов США, отобрать склад и дачу

Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные уходящей администрацией Барака Обамы в отношении российских дипломатов и спецслужб. Министр рассказал об ответных мерах, которые предпримет Москва, сообщает "Россия 24".

МИД России предлагает президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов в качестве ответной меры на действия Вашингтона. "Мы, конечно, не оставим подобные выходки без ответа", — сказал министр.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство России предлагает запретить дипломатам США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Ранее Вашингтон объявил о высылке 35 российских дипломатов. Официальная причина — недавние хакерские атаки, которые в США приписывают России.

29 декабря США закрыли два жилых комплекса, которые являлись дипломатической собственностью РФ. Ограничения коснулись недвижимости в Пайонир Пойнт, штат Мэриленд, в ста километрах от Вашингтона. Участок был куплен советским правительством в 1972 году. Второй объект расположен на острове Лонг-Айленд неподалеку от Нью-Йорка, где находятся генеральное консульство РФ и постоянное представительство РФ при ООН. Участок был куплен правительством СССР в 1954 году.

В кругах российских дипломатов в США и членов их семей оба этих объекта называют "дачи", поскольку по сути они представляют собой дома отдыха. Дипломаты с детьми обычно проводят там праздники, организуют торжественные мероприятия. Например, в резиденции на Лонг-Айленде проходил прием по случаю 9 мая. Эти объекты годами использовались советскими и российскими дипломатами. Ранее, даже во времена обострения двусторонних отношений, Штаты не пытались отобрать дипломатическую собственность.
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