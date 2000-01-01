30.12 13:55 MIGnews.com
В WikiLeaks заявили о непричастности России к выборов в США
Организация WikiLeaks обнародовала данные, подтверждающие, что Россия никак не влияла на президентские выборы в США.
“Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств”, – сообщила организация в своем аккаунте в Twitter.
В WikiLeaks назвали нарушением Венской конвенции решение президента США Брака Обамы о высылке из 35 российских дипломатов.
Ранее стало известно о том, что США решили выслать российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Позднее дипломаты сообщили, что не могут купить билеты домой.
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