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Либерман может впустить в Израиль тысячи жителей Газы | Фото: Andrew E. Larsen/Flickr30.12 12:15   MIGnews.com

В преддверии праздников в Москве усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в Москве в дни новогодних праздников.

Места проведения массовых мероприятий, в частности центральные пешеходные улицы, а также привокзальные площади были огорожены бетонными блоками. Кроме того, действует запрет на въезд в центр города грузовиков.

Как добавил руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, охрана обеспечивается, в том числе с применением технических средств (видеокамеры и т.п.), на усиленный режим несения службы переведен личный состав ГИБДД.

Глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк напомнил, что в новогодние праздники среди москвичей и гостей столицы традиционно пользуются популярностью площадки фестиваля “Путешествие в Рождество” и городские ярмарки, куда люди идут за подарками и чтобы отпраздновать Новый год. “Разумеется, общее усиление мер безопасности в центре Москвы распространится и на фестивальные площадки”, – пояснил он.

Отметим, подобные меры безопасности введены в городах Европы после трагедии в Берлине, когда террорист на грузовике въехал в толпу на рождественской ярмарке. Въезды на территорию ярмарок в Брюсселе, Амстердаме и Гамбурге были заграждены бетонными блоками, была усилена полицейская охрана на базарах во Франции и Австрии, а также в Милане, Лондоне и Страсбурге.
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