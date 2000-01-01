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Беннет: После 20 января Израиль аннексирует Маале-Адумим 30.12 11:38   MIGnews.com

Беннет: После 20 января Израиль аннексирует Маале-Адумим

Несмотря на призывы премьер-министра Биньямина Нетаниягу воздержаться от противоречивых заявлений в отношении присоединения к Израилю Иудеи и Самарии или их частей, не все министры смогли возобладать с собой.

Так, в интервью 2-му израильскому телеканалу министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет вновь заявил о планах аннексировать пригород Иерусалима – крупнейшее из израильских поселений в Иудее и Самарии, Маале-Адумим, являющееся домом для 40 тысяч жителей – после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

"Именно так поступит правительство. После 20 января у правительства будет совершенно иная политика", - сказал он, добавив, что Израиль должен сделать то, что "в 1981 году экс-премьер Менахем Бегин сделал с Голанскими высотами".

На вопрос, собирается ли Израиль аннексировать всю Палестинскую автономию целиком, Беннет выразил свое мнение, что аннексии должны подлежать лишь территории населенные израильтянами, а палестинцам, в свою очередь, должна быть выделена автономия.

Несмотря на это, несколькими часами ранее министр жилищного строительства Йоав Галант ("Кулану") опроверг заявления о планах Иерусалима присоединения частей Иудеи и Самарии. Он сказал, что не верит в то, что во время президентства Трампа Израиль аннексирует какую-либо из частей территорий.

"Я полагаю, существуют вещи, к которым мы должны применить более умеренный подход", - сказал он на радио Галей ЦАХАЛ.
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