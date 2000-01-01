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30.11 10:03   MIGnews.com

Президент Суринама признан виновным в политических убийствах

Суд признал действующего президента Суринама Дезире Баутерсе виновным в убийстве 15 политических оппонентов, которое было совершено в 1982 году.

Суринамского лидера заочно приговорили к 20 годам лишения свободы.

В начале 80-х годов Баутерсе возглавлял военное правительство, сместившее премьер-министра Хенка Аррона. В обвинительном заключении уточняется, что в 1982 году были похищены деятели, выступавшие против военных. Среди похищенных были адвокаты, журналисты, профессора. Обвинение основано на показаниях единственного выжившего – профсоюзного лидера.

На момент вынесения приговора 74-летний президент отправился с официальным визитом в Китай. По словам Баутерсе, он собирается оспорить "политизированное" решение суда.

Это уже далеко не первое обвинительное заключение по отношению к нынешнему президенту Суринама. В 1999 году суд Нидерландов признал его виновным в причастности к наркотраффику. А в 2015 году его сын Дино был приговорен в США к 16 годам и трем месяцам лишения свободы за сотрудничество с "Хизбаллой", торговлю наркотиками и оружием.


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