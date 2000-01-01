30.11 08:29 MIGnews.com

НАТО: оборонные затраты стремительно растут

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что оборонные расходы европейских союзников США увеличатся на 130 млрд долларов до 2020 года.Об этом он сказал накануне саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне, передает Deutsche Welle.По словам генсека Североатлантического альянса, только за 2019 рост расходов составил 4,6%. К концу 2024 показатель достигнет и вовсе 400 млрд долларов.Столтенберг отметил, что повышение финансирования делается не для того, чтобы "удовлетворить запросы президента США Дональда Трампа".