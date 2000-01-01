30.11 18:33 MIGnews.com

Индустрия "VIP-алии"

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Издание Макор Ришон опубликовало большой материал о новом виде “алии” из стран бывшего СССР.Авторы утверждают, что значительная часть новых репатриантов, в особенности из России, прибывают в Израиль только ради получения загранпаспорта, денег корзины абсорбции - и через несколько дней или недель покидают страну.Источники Макор Ришон среди русскоязычной алии говорят о настоящей “индустрии” по получению дарконов (израильских загранпаспортов).Существенные изменения в характере алии из России начались в 2017 году, когда были введены изменения в закон о паспорте. Согласно новому закону, репатрианты могут получить даркон в течение трех месяцев с момента прибытия в страну - а не ждать год, как это было в прошлом. В реальности, загранпаспорта можно получить еще быстрее.Предприниматели немедленно распознали серьезный коммерческий потенциал , таящийся в этом законе. В России появилось множество заманчивых объявлений, типа “Израильское гражданство за два дня”. Так, компания Russia - Israel предлагает получение израильского паспорта с минимальными затратами времени и без всяких бюрократических проволочек. Компания утверждает, что 99% ее клиентов проходят первое интервью в израильском посольстве без всяких проблем. Стоимость удовольствия - не маленькая, 12 тысяч евро. Компания предлагает клиентам израильский адрес, встречу в аэропорту и помощь в последующем получении американской визы. Компания утверждает, что помогла более чем тысяче семей.Журналисты Макор Ришон отправились в министерство абсорбции с тем, чтобы уяснить масштабы описываемого феномена. Каждый новый репатриант по прибытии в Израиль получает конверт с 2500 шекелей. После этого он должен открыть счет в израильском банке и передать данные о нем консультанту по абсорбции. Министерство начинает переводить положенные каждой репатриансткой семье платежи. Семья с тремя детьми в возрасте до 17 лет может получить до 60 тысяч шекелей. Если репатриант покинул страну, платежи прекращаются.По данным министерства абсорбции, за три последних года в Израиль прибыли 59 563 новых репатрианта из стран бывшего СССР. 86% из них получили корзину абсорбции. 14%, по выражению министерства, “находятся в процессе осуществления своих прав”.Таким образом, речь идет примерно о 8500 человек, которые не живут в Израиле - и потому не получают корзину. У этих репатриантов нет банковского счета в Израиле - или не передают министерству абсорбции информации о них.В Сохнуте признают наличие проблемы и утверждают , что ее масштабы - куда выше, чем признает министерство абсорбции. Высокопоставленный источник в Сохнуте говорит: “Я предполагаю, что 25% тех, кто прибыл сюда из стран бывшего СНГ сделали это только ради того, чтобы получить паспорт и покинули страну немедленно после того, как он у них оказался. Некоторые из них прибыли в страну, пожили тут несколько недель и улетели. У них никогда не было израильского адреса - и потому их попросту нет в статистике министерства абсорбции”.В Сохнуте совершенно не удовлетворены происходящим: “Мы встретим любого, кто хочет совершить алию с радостью и любовью. Любой, кто едет сюда ради паспорта - использует Государство Израиль представляет собой проявление негативного феномена и злоупотребляет Законом о Возвращении. Если они не возвращаются, почему они используют Закон о Возвращении?”.Инициатор изменений в законе о паспорте, депутат Одед Форер (НДИ) не видит никаких проблем: “До тех пора, пока все производится согласно установленному порядку, у меня нет никаких проблем с этим. Человек хочет паспорт - человек получает паспорт”.