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Уда оскорбил Нетаниягу: `психопат и преступник` | Фото:30.11 18:40   MIGnews.com

Уда оскорбил Нетаниягу: "психопат и преступник"

Глава "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда попытался оскорбить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В субботу, 30 ноября, он обозвал главу правительства – "психопатом".

"Уходящий премьер-министр – опасный беспредельный психопат, преступник, припертый к стенке. У кого-то есть сомнение, что он станет отрицать политические мотивы следующего убийства. Ненависть и насилие, которые разжигает Нетаниягу, распространяется, как пламя по сухому полю", – сказал Уда.

По его словам, Нетаниягу якобы "нападает на всех: левых евреев, журналистов, юридическую систему".

"Даже на членов своей партии, которые еще хуже, чем он с идеологической точки зрения", – констатировал он.


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