30.11 14:01 MIGnews.com

В ХАМАСе похвастались "безвозмездной" помощью Ирана

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Иран за десять лет поддержки ХАМАСа ни разу не выдвинул политические требования.Такое заявление сделал пресс-представитель террористической организации Халил аль-Хайя, передает Мehrnews."ХАМАС гордится своими связями с Катаром, Египтом, Ираном и Турцией и всеми, кто поддерживает "Палестину", – сказал он.По словам аль-Хайя, соглашение с Израилем о прекращении огня "не соответствует действительности", поскольку "движение сопротивления Палестины не может поверить, что Израиль берет на себя обязательства". Тем не менее, по словам представителя ХАМАСа, террористическая организация все еще "стремится к обмену пленными".