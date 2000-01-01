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В ХАМАСе похвастались `безвозмездной` помощью Ирана | Фото:30.11 14:01   MIGnews.com

В ХАМАСе похвастались "безвозмездной" помощью Ирана

Иран за десять лет поддержки ХАМАСа ни разу не выдвинул политические требования.

Такое заявление сделал пресс-представитель террористической организации Халил аль-Хайя, передает Мehrnews.

"ХАМАС гордится своими связями с Катаром, Египтом, Ираном и Турцией и всеми, кто поддерживает "Палестину", – сказал он.

По словам аль-Хайя, соглашение с Израилем о прекращении огня "не соответствует действительности", поскольку "движение сопротивления Палестины не может поверить, что Израиль берет на себя обязательства". Тем не менее, по словам представителя ХАМАСа, террористическая организация все еще "стремится к обмену пленными".


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