30.11 12:00 MIGnews.com

Горовиц требует расследования против i24News из-за Нетаниягу

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Глава "Демократического лагеря" Ницан Горовиц подал официальный запрос Генеральному прокурору Авихаю Мандельблитту с требованием начать расследование против i24News.На такой шаг он пошел после того, как появилась информация, что международная телевизионная сеть, базирующаяся в Тель-Авиве, склонила освещение новостей в пользу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, передает The Times of Israel.В опубликованной в четверг статье Haaretz утверждалось, что генеральный директор i24News Фрэнк Меллул хвастался регулярными разговорами с Нетаниягу о делах, связанных с телеканалом. И премьер-министр, и Меллул отклонили обвинения, которые были приписаны нескольким нынешним и бывшим сотрудникам i24News.В настоящее время телеканал вещает на английском, арабском и французском языках. В отчете утверждается, что примерно два года назад Меллул и основатель телерадиокомпании начали издавать директивы для редакторов с требованием смягчить освещение новостей о Нетаниягу, поскольку компания работала над тем, чтобы получить разрешение на вещание в Израиле. Редакторам якобы сказали, что "приказы сверху" прекратятся после получения одобрения.Несмотря на выход на израильский рынок в августе 2018 года, редактора якобы получили предложение продолжить более мягкую политику по отношению к Нетаниягу, поскольку каналу канал попытался запуститься на иврите. По словам Горовица, эта информация требует немедленного изучения.