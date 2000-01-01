Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Госконтролер занялся конфискациями имущества Шая Ницана Офис государственного контролера Израиля пишет доклад о конфискации имущества подозреваемых офисом государственной прокуратуры. Данный проект является одним из лидирующих в деятельности генерального прокурора Шая Ницана.
ЦАХАЛ: была попытка обстрела Ашкелона Вечером сирены ракетной тревоги прозвучали в кибуце Рэим и в Ашкелоне. Военные подтвердили, что из Газы пытались обстрелять Израиль. Ракета не была перехвачена.
Беннетт: Израиль должен вытеснить Иран из Сирии Израиль имеет возможность вытеснить иранские войска из Сирии и вынудить Тегеран отказаться от своих усилий по превращению страны в плацдарм для нападений на еврейское государство, заявил министр обороны Нафтали Беннетт.
Ганц: Нетаниягу стал для "Ликуда" обузой Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц прокомментировал предстоящие переговоры со спикером Кнессета Юли Эдельштейном и представителями "Ликуд". По словам лидера "Кахоль Лаван", он хочет, чтобы в Израиле было правительство, глава которого мог заниматься проблемами граждан.