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Яир Нетаниягу: Гидеон Саар насиловал секретаршу 30.10 09:47   MIGnews.com

Яир Нетаниягу: Гидеон Саар насиловал секретаршу

12-й канал израильского ТВ отличился очередным громким сливом материалов расследований против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Канал опубликовал стенограммы допросов сына премьера, Яира Нетаниягу. Яир и его мать, Сара, были допрошены с предостережением - но, в конечном итоге, власти решили дел против них не возбуждать.

В ходе допросов Яир раз за разом проклинал полицию, называя ее “гестапо” и “штази”. Он говорил: "Вы - полицейское государство. Вы - мафия. Извиняюсь, вы - не мафия, мафия не имеет дела с женщинами и детьми. Позор вам”.

Яир обозвал полицию “рукой левых, с помощью которых они пытаются совершить политический переворот”. Яир назвал расследование полиции против своей семьи “позором”. Он также обвинил полицию в “укрывательстве” высокопоставленного сановника Ликуда Гидеона Саара, который “насиловал свою секретаршу, а потому устроил ее на работу - чтобы помалкивала”.

Яир имеет в виду слухи о романе Саара с секретаршей в 2013 году. Слухи распространились после того, как в поле зрения прессы попало обвинительное письмо секретарши. Женщина, однако, позднее опровергла факт написания письма и заявила, что все обвинения являются вымышленными. Полицейское расследование о “домогательствах” Саара было закрыто.

Яир также обозвал бывшего пресс-представителя Нетаниягу, ставшего государственным свидетелем, Нира Хефеца, “мерзавцем”. Он заявил, что Хефец “был очень плохим пресс-представителем” и опроверг информацию о том, что тот был другом семьи.

Нетаниягу-младший заявил: "Я слышал, что Хефец убил солдата и бросил его тело на железнодорожное полотно с тем, чтобы замести следы. Это - человек, на показания которого вы полагаетесь”. Яир имел в виду дело, относящееся к военной карьере Хефеца, когда погиб один из солдат, находившихся под его командованием. Поведение Хефеца расследовали, но дело против него закрыли.


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