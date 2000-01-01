30.10 09:29 MIGnews.com

Рекрутер Хизбаллы - в центре кризиса с Иорданией

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Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади."В свете того, что Израиль на протяжении нескольких месяцев не прислушивался к нашим требованиям об освобождении граждан Иордании Хебы аль-Лабади и Абдула Рахман Мараи, а также из-за незаконного и бесчеловечного задержания, мы отозвали посла Иордании в Тель-Авиве для консультаций", – отметил Сафади.Израильские СМИ сообщают, что в центре кризиса - гражданка Иордании Хеба аль-Лабади.Лабади, рожденная на палестинских территориях гражданка Иордании была задержана в прошлом августе на КПП Алленби. Ее около месяца допрашивали следователи Центрального командования ЦАХАЛа. После этого был издан ордер о ее административном задержании на срок шесть месяцев. Второй иорданский гражданин, Мараи, был также задержан на КПП Алленби в августе. Он направлялся на свадьбу родственников на Западном берегу.Лабади объявила голодовку и продолжает ее уже 38 дней.Израильские службы безопасности подозревают, что Лабади - оперативник “Хизбаллы” которому поручена вербовка новых агентов.Адвокат Лабади, Джихад Болус заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ, что “не понимает” причин, по которым задержана его клиентка. Он сказал: "Я и она не знаем причин задержания. За что вы ее арестовали? Если гражданин Иордании угрожает безопасности региона - почему его не возвращают в Иорданию? Избавьтесь от этой опасности, не держите ее при себе!"Кризис прокомментировал министр внутренней безопасности Гилад Эрдан: “Несмотря на то, что Израиль стремится к улучшению отношений с соседями, арабская улица не позволяет правительствам публично демонстрировать плоды экстраординарной кооперации, того, что происходит за сценой. У офицеров службы безопасности есть основания для самых тяжелых подозрений в отношении арестованных граждан”.Эрдан подчеркнул: "Такие решения должны принимать службы безопасности и правоохранительные органы, а не политики. Сегодня утром я проверил условия содержания задержанной гражданки Иордании. С ней - все в порядке. Разрешены визиты к ней. Я предлагаю не драматизировать шаг по отзыв посла Иордании. Рано хоронить наше экстраординарное сотрудничество из-за этого".