Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Рекрутер Хизбаллы - в центре кризиса с Иорданией 30.10 09:29   MIGnews.com

Рекрутер Хизбаллы - в центре кризиса с Иорданией

Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади.

"В свете того, что Израиль на протяжении нескольких месяцев не прислушивался к нашим требованиям об освобождении граждан Иордании Хебы аль-Лабади и Абдула Рахман Мараи, а также из-за незаконного и бесчеловечного задержания, мы отозвали посла Иордании в Тель-Авиве для консультаций", – отметил Сафади.

Израильские СМИ сообщают, что в центре кризиса - гражданка Иордании Хеба аль-Лабади.

Лабади, рожденная на палестинских территориях гражданка Иордании была задержана в прошлом августе на КПП Алленби. Ее около месяца допрашивали следователи Центрального командования ЦАХАЛа. После этого был издан ордер о ее административном задержании на срок шесть месяцев. Второй иорданский гражданин, Мараи, был также задержан на КПП Алленби в августе. Он направлялся на свадьбу родственников на Западном берегу.

Лабади объявила голодовку и продолжает ее уже 38 дней.

Израильские службы безопасности подозревают, что Лабади - оперативник “Хизбаллы” которому поручена вербовка новых агентов.

Адвокат Лабади, Джихад Болус заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ, что “не понимает” причин, по которым задержана его клиентка. Он сказал: "Я и она не знаем причин задержания. За что вы ее арестовали? Если гражданин Иордании угрожает безопасности региона - почему его не возвращают в Иорданию? Избавьтесь от этой опасности, не держите ее при себе!"

Кризис прокомментировал министр внутренней безопасности Гилад Эрдан: “Несмотря на то, что Израиль стремится к улучшению отношений с соседями, арабская улица не позволяет правительствам публично демонстрировать плоды экстраординарной кооперации, того, что происходит за сценой. У офицеров службы безопасности есть основания для самых тяжелых подозрений в отношении арестованных граждан”.

Эрдан подчеркнул: "Такие решения должны принимать службы безопасности и правоохранительные органы, а не политики. Сегодня утром я проверил условия содержания задержанной гражданки Иордании. С ней - все в порядке. Разрешены визиты  к ней. Я предлагаю не драматизировать шаг по отзыв посла Иордании. Рано хоронить наше экстраординарное сотрудничество из-за этого".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:47
Яир Нетаниягу: Гидеон Саар насиловал секретаршу
09:15
Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари
08:44
Иордания отозвала посла из Израиля из-за задержаний
08:25
Израильские посольства закрылись по всему миру
08:12
Теракт в Хевроне
08:02
Иордания: задержанный израильтянин - козырная карта
07:49
Израильтянина арестовали в Иордании: что случилось
07:28
Яир Нетаниягу: Охана - бомба, так становятся лидерами Ликуда
07:20
Нетаниягу: имена Ганди и его супруги будут увековечены
07:09
Студентка села на диету перед отпуском и умерла
06:43
После атаки Оханы: демонстрация сторонников Нетаниягу   
05:04
Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн»  
04:54
Актеры ситкома "Друзья" снова над чем-то работают
03:22
Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus