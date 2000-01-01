30.10 09:15 MIGnews.com

Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Работники генеральной прокуратуры Израиля провели 29 октября “забастовку протеста”.Забастовка началась в 13:00 и продолжалась два часа. Прокуроры протестовали из-за “интенсифицирующихся атак, подстрекательства и насилия, направленных против офиса государственной прокуратуры”.Забастовка организована после взрыва возмущения и срыва конференции Ассоциации Адвокатов Израиля. Конференция была посвящена “равным возможностям” в израильском обществе. Группа активистов эфиопской общины прибыла на конференцию и начала выкрикивать лозунги против прокурора Керен Бен Менахем, которой поручено разобраться с полицейским насилием в отношении представителей общины. Бен Менахем почувствовала, что ей угрожают, и покинула конференцию.Глава профсоюза работников прокуратуры,Орит Корин заявила: “Каждый день пересекается новая красная черта. Существует совершенно ясная разница между легитимной критикой государственного учреждения и подстрекательством с целью нанесения вреда слугам народа, чьей единственной виной является их верное исполнение своего долга перед обществом. Сегодняшний протест - первый шаг, и мы очень надеемся на то. что новых шагов не потребуется”.Корин добавила: “Мы требуем, чтобы министерство юстиции немедленно приставило охрану к двум прокурорам, которым угрожают - Лиат Бен Ари и Керен Бар Менахем. Любое подстрекательство против личностей может привести к катастрофе”.