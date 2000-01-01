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Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари 30.10 09:15   MIGnews.com

Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари

Работники генеральной прокуратуры Израиля провели 29 октября “забастовку протеста”.

Забастовка началась в 13:00 и продолжалась два часа. Прокуроры протестовали из-за “интенсифицирующихся атак, подстрекательства и насилия, направленных против офиса государственной прокуратуры”.

Забастовка организована после взрыва возмущения и срыва конференции Ассоциации Адвокатов Израиля. Конференция была посвящена “равным возможностям” в израильском обществе. Группа активистов эфиопской общины прибыла на конференцию и начала выкрикивать лозунги против прокурора Керен Бен Менахем, которой поручено разобраться с полицейским насилием в отношении представителей общины. Бен Менахем почувствовала, что ей угрожают, и покинула конференцию.

Глава профсоюза работников прокуратуры,Орит Корин заявила: “Каждый день пересекается новая красная черта. Существует совершенно ясная разница между легитимной критикой государственного учреждения и подстрекательством с целью нанесения вреда слугам народа, чьей единственной виной является их верное исполнение своего долга перед обществом. Сегодняшний протест  - первый шаг, и мы очень надеемся на то. что новых шагов не потребуется”.

Корин добавила: “Мы требуем, чтобы министерство юстиции немедленно приставило охрану  к двум прокурорам, которым угрожают - Лиат Бен Ари и Керен Бар Менахем. Любое подстрекательство против личностей может привести к катастрофе”.


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