Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иордания отозвала посла из Израиля из-за задержаний | Фото:30.10 08:44   MIGnews.com

Иордания отозвала посла из Израиля из-за задержаний

Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади, передает The Times of Israel.

"В свете того, что Израиль на протяжении нескольких месяцев не прислушивался к нашим требованиям об освобождении граждан Иордании Хебы аль-Лабади и Абдула Рахман Мири, а также из-за незаконного и бесчеловечного задержания, мы отозвали посла Иордании из Тель-Авива для консультаций", – отметил Сафади.

По его словам, Израиль ответственен за жизнь иорданцев. МИД продолжит принимать "правовые, дипломатические и политические меры" для гарантии безопасного возвращения домой арестованных.

Что примечательно, послом Иордании в Израиле с октября 2018 года является Гассан Маджали. С момента прибытия дипломата в Тель-Авив, он оставался вне поля зрения общественности.

Лабади и Мири были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября соответственно, после чего были помещены под административный арест. Ранее в "Шин бет" объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". В свою очередь, ее адвокат пояснял, что в Израиле девушку подозревают во встрече с лицами, связанными с "Хизбаллой". После задержания Лабади голодала в течение 36 дней. Ее здоровье в последнее время ухудшилось, в связи с чем ее несколько раз отправляли в больницу.

Отметим, что 29 октября в ЦАХАЛ подтвердили информацию об аресте израильтянина в Иордании якобы за незаконное пересечение границы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:47
Яир Нетаниягу: Гидеон Саар насиловал секретаршу
09:29
Рекрутер Хизбаллы - в центре кризиса с Иорданией
09:15
Прокуроры боятся за жизнь Лиат Бен Ари
08:25
Израильские посольства закрылись по всему миру
08:12
Теракт в Хевроне
08:02
Иордания: задержанный израильтянин - козырная карта
07:49
Израильтянина арестовали в Иордании: что случилось
07:28
Яир Нетаниягу: Охана - бомба, так становятся лидерами Ликуда
07:20
Нетаниягу: имена Ганди и его супруги будут увековечены
07:09
Студентка села на диету перед отпуском и умерла
06:43
После атаки Оханы: демонстрация сторонников Нетаниягу   
05:04
Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн»  
04:54
Актеры ситкома "Друзья" снова над чем-то работают
03:22
Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus