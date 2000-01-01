Иордания отозвала посла из Израиля из-за задержаний
Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух граждан.
Об этом заявил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади, передает The Times of Israel.
"В свете того, что Израиль на протяжении нескольких месяцев не прислушивался к нашим требованиям об освобождении граждан Иордании Хебы аль-Лабади и Абдула Рахман Мири, а также из-за незаконного и бесчеловечного задержания, мы отозвали посла Иордании из Тель-Авива для консультаций", – отметил Сафади.
По его словам, Израиль ответственен за жизнь иорданцев. МИД продолжит принимать "правовые, дипломатические и политические меры" для гарантии безопасного возвращения домой арестованных.
Что примечательно, послом Иордании в Израиле с октября 2018 года является Гассан Маджали. С момента прибытия дипломата в Тель-Авив, он оставался вне поля зрения общественности.
Лабади и Мири были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября соответственно, после чего были помещены под административный арест. Ранее в "Шин бет" объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". В свою очередь, ее адвокат пояснял, что в Израиле девушку подозревают во встрече с лицами, связанными с "Хизбаллой". После задержания Лабади голодала в течение 36 дней. Ее здоровье в последнее время ухудшилось, в связи с чем ее несколько раз отправляли в больницу.
Отметим, что 29 октября в ЦАХАЛ подтвердили информацию об аресте израильтянина в Иордании якобы за незаконное пересечение границы.