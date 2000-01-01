30.10 08:25 MIGnews.com

Израильские посольства закрылись по всему миру

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Утром, 30 октября, по всему миру закрылись израильские посольства и консульства из-за забастовки дипломатов и военных атташе.На такие меры во внешнеполитических ведомствах пошли в результате затяжного спора с Министерством финансов из-за низких выплат, передает The Times of Israel.Прекращение работы вступило в силу в 01:00 по израильскому времени из-за того, что Казначейство вновь намерено заставить послов выплатить тысячи долларов, которые им были возмещены за расходы."Мы вынуждены закрыть посольства в связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года, а также в связи с применением односторонней процедуры, изменяющей протокол, который служил десятилетиями", – сказано в официальных заявлениях на сайтах дипучреждений.Уточняется, что все консульские услуги приостановлены, в связи с чем никого не пропустят в ведомства, пока не будут выполнены требования. Таким образом, израильтяне, находящиеся за границей и нуждающиеся в помощи, не смогут получить ее от дипучреждений. А перебои в работе Министерства обороны, в свою очередь, может нанести ущерб сотрудничеству Израиля с другими странами и экспорту оружия.Спор связан с денежными выплатами сотрудникам вышеперечисленных ведомств за рубежом, предназначенными для покрытия широкого спектра расходов – от проведения мероприятий в резиденции посла до передвижений на транспорте.Казначейство настаивает, что нужно изменить способ возмещения и налогообложения, что значительно ударит по дипломатам и атташе, которые и без того уже несколько лет жалуются на низкие зарплаты. Тем временем, ранее было объявлено, что новая система стартует задним числом, из-за чего сотрудникам посольств, консульств и Минобороны придется погасить тысячи долларов задолженности."К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, так как жизненно важные интересы Государства Израиль были ущемлены. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен как можно скорее", – сказано в заявлении.