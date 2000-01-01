30.10 08:02 MIGnews.com

Иордания: задержанный израильтянин - козырная карта

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Глава комитета по внешним делам парламента Иордании Нидаль А-Таани прокомментировал задержание израильского гражданина властями страны.Таани заявил: "С точки зрения политика невозможно говорить об обмене пленными с оккупацией, но израильтянина можно удерживать в качестве козырной карты для обмена на двух иорданских узников".Депутат обратился с призывом к правительству королевства - не отпускать задержанного израильтянина, но обменять его на двух удерживаемых в Израиле иорданцев.Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Цахи Дабуш заявил, что на настоящий момент речь идет не более, чем о спекуляциях. Нет подтверждений того, что границу пересек гражданин Израиля. Причины , по которым он незаконно пересек границу могут быть “криминальными”. Дабуш указал на то, что в подобных случаях иорданские власти, как правило, возвращают незаконно перешедших границу в Израиль.