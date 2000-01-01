30.10 07:12 MIGnews.com

"Абсолютная вера в Лиат Бен-Ари"

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После жесточайшей критики, прозвучавшей в выступлении министра юстиции Амира Оханы в адрес курирующей дела против Биньямина Нетаниягу прокурора Лиат Бен-Ари высшие чины в правоохранительной системе страны выразили “абсолютную веру” в нее.Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт и генеральный прокурор Шай Ницан направили в адрес Бен Ари письмо, содержание которого было немедленно опубликовано в израильской прессе.В письме говорится: “Юридический советник правительства и я хотели бы выразить глубочайшее сожаление в связи с той душевной агонией, которую вам причиняют персональные атаки, не имеющие под собой никаких оснований, и с которыми вам приходится сталкиваться на протяжении такого продолжительного периода времени”.В письме сообщается об “абсолютном доверии” к работе прокуроров и выражается “глубокая благодарность за вашу беззаветную работу на благо государства”. Письмо заканчивается следующим пассажем: “Никто не запугал нас в прошлом и никто не запугает нас в будущем!”Мандельблитт и Ницан ранее опубликовали совместное заявление, в котором утверждают, что у заявлений Оханы “нет никаких фактических оснований”, и что они “сожалеют” о сказанных им словах.Чиновники также заявили: “Правоохранительная система не будет втянута в политические дрязги, как это не случилось и в прошлом. Независимость генеральной прокуратуры является фундаментальным принципом любого демократического режима. Правоохранительная система работала, работает и продолжит работать бесстрашно , профессионально и в интересах общества Никто нас не запугает и не заставит нас отказаться от исполнения нашего долга. Никто не свернет нас с пути истинного”.