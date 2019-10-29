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После атаки Оханы: демонстрация сторонников Нетаниягу  30.10 06:43   MIGnews.com

После атаки Оханы: демонстрация сторонников Нетаниягу 

По сообщениям израильских СМИ, вечером 29 октября около 1000 человек собралось на Кикар Горен в Петах-Тикве, неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

Демонстранты выразили свою поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу и заявили, что против него ведется предвзятое следствие. Они также обвинили генерального прокурора Шая Ницана в том, что тот “разрушает демократию”. Демонстранты также кричали: “Народ требует социальной справедливости”, “Нетаниягу никогда не будет один”. Одна из выступивших на митинге заявила: Госпожа Нетаниягу, мы вас любим”.








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