30.10 21:46 MIGnews.com

Опрос: 20% израильтян за помилование убийцы Ицхака Рабина

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Спустя двадцать четыре года после убийства премьер-министра Ицхака Рабина около 40% израильтян считают, что в ближайшие годы вероятность политического убийства будет умеренной или высокой, согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Рошинк.Данные показывают, что 39% считают, что политический убийца будет правого толка и нацелится на левого политика, в то время как 21% полагают, что левый убийца нацелится на правого политика. 16% заявили, что они думают, что убийца по политическим мотивам на самом деле будет выходцем из арабского сектора и нацелится на кого-то из правого лагеря.40% респондентов заявили, что "дискурс в Израиле сегодня более жестокий и опасный, чем до убийства Рабина". 24% считают наоборот. 37% обвиняют СМИ в проблемной беседе, 29% - политиков и 34% считают, что СМИ и политики одинаково виноваты.20% израильтян поддерживает помилование убийцы Рабина, Игала Амира. 63% считают, что его не следует освобождать из тюрьмы."Результаты опроса вызывают беспокойство и показывают, насколько важно сейчас, как никогда ранее, объединяться и требовать осуждения насилия и подстрекательства", - заявили организаторы после получения данных. "Время не должно заслонять масштаб и серьезность инцидента, имевшего место в Израиле, хотя существуют факторы, которые пытаются снизить его важность и даже ослабить наказание подлого убийцы, совершившего убийство".