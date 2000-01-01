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Минюст подписал соглашение об экстрадиции Алексея Буркова | Фото:30.10 20:42   MIGnews.com

Минюст подписал соглашение об экстрадиции Алексея Буркова

Министр юстиции Амир Оана официально подписал соглашение об экстрадиции российского хакера Алексея Буркова, гражданина России, которого обвиняют в США в мошенничестве в особо крупных размерах.

По словам Минюста, решение следует за "месяцами консультаций".

Это решение перечеркивает возможность обмена с Россией, которая арестовала израильскую гражданку Нааму Иссахар. 26-летняя девушка была арестована в апреле в Москве после того, как у неё обнаружили около 10 грамм марихуаны в ее сумке. Она летела из Индии в Израиль.

Ранее в этом месяце российский суд приговорил ее к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков, что вызвало протест в Израиле. По сообщениям израильских чиновников, Москва использовала Иссахар, которая также имеет американское гражданство, в качестве рычага для обеспечения возвращения Буркова в Россию.


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