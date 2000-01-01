30.10 19:39 MIGnews.com

Посол Иордании посетил Хебу Лабади, арестованную Израилем

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Заместитель посла Иордании в Израиле Мухаммед Хамид посетил задержанную 32-летнюю гражданку Иордании Хебу аль-Лабади в израильской тюрьме Кишон. Израиль задержал аль-Лабади и 29-летнего Абдул Рахмана Мири на перекрестке Алленби в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября соответственно.Оба они содержатся под административным арестом по подозрению в преступлениях в сфере безопасности. Во вторник вечером Иордания объявила, что отзывает своего посла из Тель-Авива в знак протеста против продолжающегося задержания.Лабади подозревается во "встрече с лицами, отождествленными" с террористической группой "Хизбалла" в Бейруте, в поездках в 2018 и 2019 годах. Она объявила голодовку, которая длится 37 дней. В последнее время ее здоровье ухудшилось, и за прошедшую неделю она несколько раз была в больнице Хайфы.По словам комиссии ПА по делам заключенных, Мири страдает раком с 2010 года и нуждается в регулярных медицинских осмотрах. Военный израильский суд во вторник отклонил апелляцию на освобождение Мири.