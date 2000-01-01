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Израиль просит Запад помочь разоружить Хизбаллы в Ливане | Фото:30.10 15:27   MIGnews.com

Израиль просит Запад помочь разоружить Хизбаллу в Ливане

Израильские СМИ сообщают, что Израиль направил США, Франции и ряду других европейских правительств запрос на оказание помощи Ливану, который начнет принимать меры против ракетного арсенала "Хизбаллы".

Израиль назвал усилия по производству высокоточных ракет "Хизбаллой", поддерживаемой Ираном, которые могут поразить любую цель в стране, стратегической угрозой. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на этой неделе предупредил, что Иран работает над созданием аналогичных ракетных программ среди своих союзников в Йемене, Ираке и Сирии.

Протесты, которые привели к отставке премьер-министра Ливана, были вызваны планами правительства ввести налог на приложение WhatsApp. По мере роста протестов расширялись и цели протестующих, которые призывали правящую элиту к ответу за безудержную коррупцию и плохое управление экономикой. Во вторник премьер-министр Саад аль-Харири объявил о своей отставке.


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