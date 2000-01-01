30.10 18:30 MIGnews.com

Мать Иссахар: нужно вызволить ее отсюда

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Матери арестованной на 7,5 лет в России израильтянки Наамы Иссахар Яффе не разрешили встретиться с дочерью или поговорить с ней по телефону, несмотря на разрешение суда.Об этом женщина рассказала в эфире радиостанции 103FM, передает "Аруц Шева"."Я не понимаю, почему постоянно сталкиваюсь с новыми трудностями. Мне сказали, что я не смогу разговаривать с ней по телефону. Я объяснила, что готова сделать звонок на английском языке, а мне ответили, что нет переводчика, который мог бы понимать этот язык", – рассказала Яффа Иссахар.По ее словам, Нааму уже посетили дипломат и консул. Женщина написала дочери несколько писем, а также еду."Я должна вызволить ее отсюда. Мы должны вызволить ее отсюда. Разочаровывает, что они не решают этот вопрос. Пусть Наама вернется домой, прежде чем решиться вопрос с хакером. Видимо, она останется в тюрьме, пока он не вернется домой. Я жду пятницы, чтобы увидеть ее", – добавила женщина.