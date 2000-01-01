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Амир Перец: голосом Мордехая Кедара говорит Нетаниягу 30.10 13:03   MIGnews.com

Амир Перец: голосом Мордехая Кедара говорит Нетаниягу

Глава партии Авода Амир Перец резко осудил высказывания доктора Мордехая Кедара, поставившего под сомнение официальную версию убийства Ицхака Рабина.

Перец заявил: “Нетаниягу и его сторонники - снова на балконе на площади Цион. Рот - рот Мордехая Кедара, может быть и текст его, но атмосфера - атмосфера Биньямина Нетаниягу. Урок убийства не выучен и подстрекательство продолжается. Мы не подадим руки тем, кто переписывает историю, целому лагерю, подстрекательство со стороны которого привело к убийству. Партия Авода, во главе со мной, продолжить воевать, продолжит идти по дороге Рабина, продолжит нести надежду  под двумя знаменами: знаменем мира и знаменем социальной справедливости”.


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