Негативная реакция "Хизбаллы" на протесты в стране связана с ее опасением, что беспорядки еще больше выйдут из-под контроля. И несмотря на то, что отсутствие одного из главных критиков на высоком посту в правительстве является заметным облегчением для террористов, смена режима вызывает у лидеров шиитской организации обеспокоенность. Ведь это может вызвать серьезную напряженность между различными этническими и религиозными группами.
"Хизбалла" довольна существующей на данный момент системой в Ливане. А революционная смена правительства поставит будущее шиитской организации под угрозу. Тот факт, что сотни тысяч ливанских граждан всех национальностей и религий, в том числе шиитов, вышли на улицы, является прямым результатом кризиса в политической и экономической ситуации в стране. Сохранение статус-кво ведет Ливан к банкротству.
Уточняется, что объявление Харири об отставке не является важной или неожиданной новостью. В прошлом он уже так делал, а потом вновь вернулся в политику. И "Хизбалла" приветствовала каждый такой шаг.
Но сейчас, по мнению автора материала, ситуация изменилась. В свете социального, политического и экономического кризиса, отставка Харири выглядит так, как будто она может в конечном итоге привести к тотальному хаосу, и даже шиитская организация не может предсказать, чем все закончится.