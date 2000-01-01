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Отставка Харири – тревожный звоночек для `Хизбаллы` | Фото:30.10 17:31   MIGnews.com

Отставка Харири – тревожный звоночек для "Хизбаллы"

Отставка давнего врага "Хизбаллы", премьер-министра Ливана Саада Харири является "головной болью" шиитской террористический организации.

Об этом говорится в аналитическом материале The Times of Israel.

Негативная реакция "Хизбаллы" на протесты в стране связана с ее опасением, что беспорядки еще больше выйдут из-под контроля. И несмотря на то, что отсутствие одного из главных критиков на высоком посту в правительстве является заметным облегчением для террористов, смена режима вызывает у лидеров шиитской организации обеспокоенность. Ведь это может вызвать серьезную напряженность между различными этническими и религиозными группами.

"Хизбалла" довольна существующей на данный момент системой в Ливане. А революционная смена правительства поставит будущее шиитской организации под угрозу. Тот факт, что сотни тысяч ливанских граждан всех национальностей и религий, в том числе шиитов, вышли на улицы, является прямым результатом кризиса в политической и экономической ситуации в стране. Сохранение статус-кво ведет Ливан к банкротству.

Уточняется, что объявление Харири об отставке не является важной или неожиданной новостью. В прошлом он уже так делал, а потом вновь вернулся в политику. И "Хизбалла" приветствовала каждый такой шаг.

Но сейчас, по мнению автора материала, ситуация изменилась. В свете социального, политического и экономического кризиса, отставка Харири выглядит так, как будто она может в конечном итоге привести к тотальному хаосу, и даже шиитская организация не может предсказать, чем все закончится.


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