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Мордехай Кедар: Рабина убили свои 30.10 12:37   MIGnews.com

Мордехай Кедар: Рабина убили свои

На митинге в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Петах-Тикве выступил известный израильский арабист, бывший офицер израильской военной разведки доктор Мордехай Кедар.

Кедар посмел замахнуться на один из основополагающих мифов современной израильской политической жизни и поставил под сомнение официальную версию убийства премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году.





Кедар заявил: “Когда хотят скрыть истину, факты засекречивают. Спустя 25 лет - настала пора расследовать убийство Рабина. Убийство расследовал один из лучших специалистов Израиля, доктор Наум Шахаф. Вовсе нет уверенности в том, что Игаль Амир убил Рабина. Почему они держат его в  одиночном заключении? - Потому что не хотят, чтобы он заговорил. Возможно ли, что Рабина убил кто-то другой? Возможно ли, что за убийством - стоит высокопоставленная политическая фигура, боявшаяся, что Рабин откажется от соглашений Осло? Левые обвиняют всех правых в убийстве. Левые обвиняют в убийстве мой потрясающий университет - Бар-Илан. Нам тошно от этого кровавого навета, мы хотим, чтобы независимая общественная комиссия изучила все документы, относящиеся к убийству”.

Участники митинга назвали выступление Кедара, пользующегося значитлеьной популярностью и авторитетом “землетрясением”. Также потрясена и вся политическая система Израиля - под сомнение впервые поставлена одна из основополагающих ее догм, в соответствии с которой” подстрекательство правых” привело к убийству главы правительства.


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