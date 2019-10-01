Турция осудила принятую в США резолюцию о геноциде армян
Власти Турции осудили официальное признание Палатой представителей США произошедшего в 1915 году геноцида армян, предупредив, что подобное решение может нанести ущерб отношениям между странами в условиях "чрезвычайно хрупкого времени" для международной и региональной безопасности. Об этом сообщает Aljazeera.
"Резолюция, которая, очевидно, была разработана и принята для внутреннего потребления, лишена каких-либо исторических или правовых оснований", - говорится в официальном заявлении МИД Турции после голосования.