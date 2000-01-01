Шарен Хаскель сравнила Иран с Гитлером

Представитель "Ликуда" Шаррен Хаскель сравнила Иран с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева" на иврите.
"Когда Гитлер пришел к власти, он не сразу развязал Вторую мировую войну. Он сначала подписал соглашения, поставлял оружие и покорил соседние государства. Тогда международное сообщество молчало. Оно не думало, что начнутся зверства – пока не стало слишком поздно", – сказала Хаскель.
Она объяснила сходство Гитлера с нынешним иранским режимом, отметив, что подобная ситуация наблюдается и сегодня.
"Иран действует через Сирию, Ливан, Турцию, Йемен, Ирак и т. д. Иран несет ответственность за убийства и террор. Нужно немедленно прекратить все соглашения, вместо того, чтобы их подписывать. На этот раз международное сообщество не должно молчать", – добавила она.