30.10 10:36 MIGnews.com

Гидеон Саар потребовал протоколы допросов Яира Нетаниягу

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Высокопоставленный сановник Ликуда. бывший министр просвещения Израиля Гидеон Саар потребовал от юридического оссветника правительства Авихая Мандельблитта, чтобы ему были предоставлены протоколы допросов Яира Нетаниягу в рамках “дела 4000”.В опубликованных 12-м каналом израильского ТВ отрывках протоколов Яир утверждает, что “Саар насиловал секретаршу”.Саар требует указанные материалы дела в рамках подготовки иска к Нетаниягу-младшему.Саар также прокомментировал суть высказываний Яира Нетаниягу: В случае, если репортаж соответствует действительности - я с гневом отвергаю бредовую и отвратительную ложь, высказанную Яиром Нетаниягу в ходе дачи показаний полиции. Это - еще одно доказательство непрерывной кампании распространения фальшивых историй обо мне с целью дискредитировать мое доброе имя. Также как и в прошлом, его ждет провал”.