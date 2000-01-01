Гидеон Саар потребовал протоколы допросов Яира Нетаниягу

Высокопоставленный сановник Ликуда. бывший министр просвещения Израиля Гидеон Саар потребовал от юридического оссветника правительства Авихая Мандельблитта, чтобы ему были предоставлены протоколы допросов Яира Нетаниягу в рамках “дела 4000”.
В опубликованных 12-м каналом израильского ТВ отрывках протоколов Яир утверждает, что “Саар насиловал секретаршу”.
Саар требует указанные материалы дела в рамках подготовки иска к Нетаниягу-младшему.
Саар также прокомментировал суть высказываний Яира Нетаниягу: В случае, если репортаж соответствует действительности - я с гневом отвергаю бредовую и отвратительную ложь, высказанную Яиром Нетаниягу в ходе дачи показаний полиции. Это - еще одно доказательство непрерывной кампании распространения фальшивых историй обо мне с целью дискредитировать мое доброе имя. Также как и в прошлом, его ждет провал”.