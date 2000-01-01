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Тель-Авив: бесплатный транспорт в шабат до конца года | Фото:30.10 10:50   MIGnews.com

Тель-Авив: бесплатный транспорт в шабат до конца года

Финансовый комитет муниципалитета Тель-Авива выделит бюджет, который позволит сети общественного транспорта работать в шабат бесплатно.

Соответствующий проект будет запущен уже к концу поточного года, передает авторитетное израильское издание "Аруц Шева".

Бесплатный общественный транспорт будет работать с другими городами в Гуш-Дане, что позволит соединить разные населенные пункты в агломерации. Бюджет проекта составляет 12,5 миллиона шекелей в год.

Маршруты будут проходить через следующие города: Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно и Рамат ха-Шарон. В свою очередь, Герцлия, Петах-Тиква и Рамат-Ган не будут участвовать в программе.

Председатель организации "Свободные Израиль" (Israel Hofsheet) приветствовал решение о запуске транспорта в шабат, похвалив мэра Тель-Авива и его партнеров за усилия.


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