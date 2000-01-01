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Названа дата выхода Великобритании из ЕС | Фото:30.09 10:04   MIGnews.com

Названа дата выхода Великобритании из ЕС

По словам министра финансов Великобритании Саджида Джавида, в понедельник, 30 сентября, королевство покинет Европейский Союз 31 октября.

"Надеюсь, мы уйдем с соглашением", - сказал Джавид ITV. "Если мы не сможем заключить сделку, я думаю, что важно в любом случае уйти без сделки. Это не идеально, но уместно, что мы уходим 31-го".

Джавид неоднократно отказывался объяснять процесс Brexit без соглашения, учитывая закон, требующий сделки от премьер-министра.

"Законодательство, принятое парламентом, конечно, усложнило ситуацию, но мы уверены, что наша собственная политика полностью не изменится, мы уйдем 31-го", - сказал Джавид.


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