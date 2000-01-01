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`Евреи сами виноваты`: антисемитизм в польских соцсетях | Фото:30.09 09:42   MIGnews.com

"Евреи сами виноваты": антисемитизм в польских соцсетях

Польские порталы, такие как Wiadomosci, начали публиковать антисемитские комментарии против Израиля и евреев после заявления президента Польши Анджей Дуды, который сказал, что в росте антисемитизма виноват Израиль.
 
Это сообщение было быстро опровергнуто канцелярией Президента, а также людьми, присутствовавшими на встрече, такими как раввин Шмули Ботич и президент Международной организации "Бнай Брит" Чарльз Кауфман. Тем не менее, поляки начали распространять в Интернете гневные сообщения, пишет Algemeiner.
 
"Раньше мне было жалко евреев, но, наблюдая за действиями Израиля за последний год, теперь я понимаю, что они виноваты", – написал один человек.
 
"Поляки не любят евреев, потому что евреи эксплуатируют поляков с помощью приватизации, они грабят поляков, потому что они хитры и лучше организованы, и у них есть такие газеты, как New York Times, которые клевещут на поляков", – добавил другой.
 
В феврале министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сказал, что поляки "потребляют антисемитизм с молоком матери". Дуда ответил, что комментарии Каца были "унижением" и отказался от визита в Израиль.
 
Один польский онлайн-пользователь, не зная, что польский лидер никогда не обвинял Израиль в ответственности за антисемитизм в Польше, заявил: "Наконец, у нас есть президент, который не боится правды!".


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