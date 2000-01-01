30.09 09:08 MIGnews.com

Принц Саудии: Война с Ираном подорвет мировую экономику

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Наследный принц Саудовской Аравии предупредил в воскресном интервью, 29 сентября, что цены на сырую нефть могут резко вырасти до "невообразимо высоких значений", если мир не соберется вместе, чтобы удержать Иран. Он добавил, что предпочел бы политическое решение военному."Если мир не предпримет решительных и четких действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшую эскалацию, которая будет угрожать мировым интересам", – сказал наследный принц Мухаммед бен Салман программе CBS "60 минут". Он согласился с госсекретарем США Майком Помпео, что нападения 14 сентября на нефтяные объекты королевства были актом войны со стороны Ирана.Но он сказал, что мирное решение "намного лучше, чем военное". Он добавил, что война между Саудовской Аравией и Ираном разрушит мировую экономику. Тегеран отрицает какую-либо причастность к нападениям.Цены на нефть подскочили примерно на 12% 16 сентября после того, как из-за атаки нефтедобыча сократилась в королевстве вдвое, что усилило опасения ответных действий на Ближнем Востоке. Первоначально цены выросли примерно на 20%, при этом нефть марки Brent продемонстрировала самый большой внутридневной прирост со времени кризиса в Персидском заливе 1990-1991 гг.Саудовская Аравия обычно отгружает более 7 миллионов баррелей нефти в сутки по всему миру и в течение многих лет является крупным поставщиком на рынке. Saudi Aramco стремится подготовиться к продаже акций, что сделает ее крупнейшей в мире листинговой компанией.