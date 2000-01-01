30.09 08:27 MIGnews.com

В Ливане бушуют протесты против коррупции

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Сотни ливанцев вышли на акцию протеста в воскресенье, 29 сентября, в столице страны и в других районах в связи с экономическим кризисом, который обострился за последние две недели. Местная валюта стремительно обесценивается до показателей, которые были более чем два десятилетия тому назад.Ливан столкнулся с глубоким финансовым кризисом, и одним из самых высоких в мире коэффициентов долга, составляющим 86 миллиардов долларов или более 150% валового внутреннего продукта страны. Многие из протестующих в центре Бейрута обвинили ливанских политических лидеров в бездеятельности и коррупции. Протестующие собрались на центральной площади Мучеников, а затем направились к правительственному штабу, где их встретил ОМОН."Люди хотят свергнуть режим", - скандировали людей, наткнувшись на полицию.Другие протестующие пытались устроить мирную акцию, останавливая молодых людей, которые столкнулись с силами безопасности. Позже в тот же день десятки демонстрантов перекрыли главные дороги, используя горящие шины и баррикады.Ко второй половине дня протесты поутихли, однако столкновения с полицией продолжались. На прошлой неделе местная валюта достигла 1650 ливанских фунтов за доллар в обменных пунктах.