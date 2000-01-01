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Либерман: `Израильтяне не простят вам новых выборов` | Фото:30.09 08:03   MIGnews.com

Либерман: "Израильтяне не простят вам новых выборов"

Председатель партии "НДИ" Авигдор Либерман в воскресенье, 29 сентября, предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, что общественность не простит их, если они не смогут сформировать правительство единства и отправят страну на выборы в третий раз.

"Граждане Израиля не простят вас, если вы приведете нас к другому раунду выборов только из-за эго и личных вопросов", - написал Либерман на посту в Facebook перед праздником Рош ха-Шана.

Либерман стал одним из катализаторов перевыборов 17 сентября, отказавшись присоединиться к правительству, возглавляемому Нетаниягу. Либерман выступал за правительство единства между двумя партиями, если ни одна из них не может сформировать коалицию без него.

"Общественность требует правительства единства", - сказал он, указав, что партиям Ганца и Нетаниягу даже не нужен "НДИ" для формирования такой коалиции, поскольку они занимают большинство мест. Либерман также отметил, что идеологические различия между двумя партиями были минимальными и что сторонники "Ликуда" не голосовали за религиозных партнеров Нетаниягу. "Еще один раунд выборов не приведет к другому результату, а только к национальной катастрофе и экономическому параличу, на котором будет ваше имя", - сказал Либерман.

"В течение следующего нового года… я призываю вас проявить ответственность, отложить в сторону свои эго и личные интересы и создать правительство, которое начнет решать проблемы и задачи, с которыми мы сталкиваемся".

Либерман встретился на прошлой неделе с Ганцем, но не сел на переговоры с Нетаниягу после выборов.


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