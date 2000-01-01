30.09 21:21 MIGnews.com

Иран считает уничтожение Израиля "достижимой целью"

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Хоссейн Салами, командующий Революционной гвардией Ирана, заявил, что уничтожение Израиля возможно благодаря технологическому прогрессу Ирана.Такое заявление вызывает некоторые опасения. Хотя такие комментарии и не являются чем-то необычным для иранских официальных лиц, однако, нынешняя обостренная ситуация вокруг ядерной программы Ирана делает такое заявление заставляет задуматься."Этот зловещий режим должен быть стерт с лица земли, и это больше не мечта, это достижимая цель", - сказал генерал-майор Хоссейн Салами.