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Иран считает уничтожение Израиля `достижимой целью` 30.09 21:21   MIGnews.com

Иран считает уничтожение Израиля "достижимой целью"

Хоссейн Салами, командующий Революционной гвардией Ирана, заявил, что уничтожение Израиля возможно благодаря технологическому прогрессу Ирана.

Такое заявление вызывает некоторые опасения. Хотя такие комментарии и не являются чем-то необычным для иранских официальных лиц, однако, нынешняя обостренная ситуация вокруг ядерной программы Ирана делает такое заявление заставляет задуматься.

"Этот зловещий режим должен быть стерт с лица земли, и это больше не мечта, это достижимая цель", - сказал генерал-майор Хоссейн Салами.


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