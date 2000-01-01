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Премьер-министра Ирака: нас атаковал Израиль 30.09 19:10   MIGnews.com

Премьер-министра Ирака: нас атаковал Израиль

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди дал интервью телевизионному каналу Al Jazeera.

Махди обвинил Израиль в осуществлении серии последовательных ударов по иракским шиитским милициям.

Махди заявил: "Наше расследование показало, что атаки против милиций организованы Израилем”.

22 сентября  боевой истребитель нанес удары по городу Аль-Анбар. В городе расположены базы шиитских про-иранских милиций. Об ударах сообщил ливанский канал Al-Mayadeen.

За несколько дней до этого канал Sky News Arabic сообщил об атаках “неидентифицированными самолетами” в районе Аль-Букамаль на иракско-сирийской границе. В результате атаки убиты пять боевиков шиитской афганской милиции Фатимайюн, воюющей в Сирии на стороне президента Башара Асада. Еще девять человек получили ранения.

Компания сообщает, что на момент атаки в складах находились боеприпасы.

С середины июля пять крупных складов Хашд аш-Шааби взлетели на воздух в результате “атак неидентифицированных самолетов”.

За два дня до этого сообщалось об израильских ударах по базам корпуса стражей исламской революции Ирана в том же районе. Иракское телевидение сообщило, что за атаками стоит Израиль, но не предоставило тому никаких доказательств. Данная информация не подтверждается другими источниками.

По данным в арабской прессе, серия ударов 9 сентября по базе про-иранских милиций в Аль-Букамаль, на границе Сирии с Ираком, “полностью уничтожила” восемь больших складов боеприпасов и ракет.


База Имам Али считается ключевым элементом сухопутного моста, который Тегеран пытается построить для переброски боевиков, военных материалов и вооружений из Ирана через Ирак в Сирию и Ливан.

База расположена в в пяти километрах от иракской границы. Израильская компания спутниковой съемки ImageSat International опубликовала спутниковые фотографии последствий ударов по базе.

Эксперты компании пишут: "Если это действительно иранская база, то речь идет об ударе, который является частью программы борьбы против усилий Тегерана по созданию сухопутного моста к своим союзникам в Сирии и Хизбалле в Ливане".

По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в результате ударов по базе Имам Али убит 21 человек. База строится под руководством офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана. База, как и ряд других атакованных в последние месяцы объектов, принадлежит про-иранской милиции Хашд аш-Шааби.

По данным  ImageSat International, восемь разрушенных складов были или только что построены, или находились в процессе завершения строительства. Несколько других объектов на базе остались нетронутыми.


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