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Иранские контрабандисты вывезли ядерные секреты аятолл 30.09 18:41   MIGnews.com

Иранские контрабандисты вывезли ядерные секреты аятолл

Газета The Jerusalem Post опубликовала большое интервью с шефом Моссада Йоси Коэном.

Значительная часть интервью была посвящена борьбе с иранской ядерной программой и успешной операции Моссада по вывозу ядерных архивов аятолл из Тегерана в начале 2018 года.

Газета утверждает, что Коэну удалось кардинальным образом перестроить работу Моссада и превратить его в “организацию, изменяющую ход истории”.

Одной из акций Моссада, “изменивших историю” стало похищение иранских ядерных архивов. Предполагается, что те секреты, которые оказались в распоряжении израильтян, и были переданы в марте 2018 года Коэном директору ЦРУ Майку Помпео повлияли на решение президента Дональда Трампа о разрыве “ядерной сделки”, заключенной с аятоллами его предшественником Бараком Обамой.

Моссад установил местонахождение ядерного архива в 2016 году - и оказался в состоянии проследить за его перемещением в 2016.
 В слежке за архивом и в его похищении участвовали несколько десятков агентов, и речь идет о возможно самой масштабной операции в истории Моссада.

Агентам удалось нейтрализовать систему электронного и видео наблюдения на складе, куда временно вывезли 32 сейфа с документами иранской ядерной программы. После этого агенты провели на складе 6 часов и 29 минут. Они использовали специальные газовые горелки, разогревавшиеся до 3600 градусов для того, чтобы вскрыть сейфы.

Затем содержимое сейфов было перегружено в  грузовики, за рулем которых находились иранские контрабандисты. Они понятия не имели о характере груза, и вывезли его через плохо охраняемую иранскую границу.

The Jerusalem Post пишет, что вывезенные документы стали настоящей “ядерной картой” Ирана для Израиля. Именно благодаря им стало возможным назвать Тургузабад в качестве важного секретного ядерного объекта. До сего дня иранцы отказываются допустить туда международных инспекторов.

Объявление о похищении архивов было сделано через несколько месяцев после завершения операции. Это объясняется тем. Что переводчика с фарси и специалистам по ядерной физике потребовалось время на то, чтобы перевести материалы на язык, понятный офицерам разведки и политическому руководству.

Коэн поддержал идею публичного объявления о том, что архивы были похищены. Он говорит: "Это повлекло массивный дипломатический эффект". 

Кроме этого, архивы радикально изменили картину понимания происходящего в иранской ядерной программе израильской разведкой. Сегодня Моссад гораздо лучше понимает, как работает иранская программа создания ядерного оружия - и на тактическом, и на стратегическом уровнях.


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