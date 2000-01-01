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Ди Каприо раскритиковал Дональда Трампа 30.09 20:43   MIGnews.com

Ди Каприо раскритиковал Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны одного из самых активных борцов за охрану природы и известного актера Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо упрекнул президента в том, что тот не предпринимает необходимых действий для спасения климата Земли.

На Глобальном фестивале мира актер выступил с речью, в которой напомнил, что США не выполняют свои обещания по Парижскому соглашению, которое было принято в 2015 году. В тексте договора было указано, что его участники обязуются разработать и внедрить меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.


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