30.09 20:43 MIGnews.com

Ди Каприо раскритиковал Дональда Трампа

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Президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны одного из самых активных борцов за охрану природы и известного актера Леонардо Ди Каприо.Ди Каприо упрекнул президента в том, что тот не предпринимает необходимых действий для спасения климата Земли.На Глобальном фестивале мира актер выступил с речью, в которой напомнил, что США не выполняют свои обещания по Парижскому соглашению, которое было принято в 2015 году. В тексте договора было указано, что его участники обязуются разработать и внедрить меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.