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Ирак и Сирия открыли между собой границу спустя семь лет | Фото:30.09 14:41   MIGnews.com

Ирак и Сирия открыли границу спустя семь лет

Ирак и Сирия открыли ключевой пункт пересечения границы между двумя соседними странами спустя семь лет после его закрытия во время гражданской войны в Сирии.

Ожидается, что открытие в понедельник, 30 сентября, границы между иракским городом Каимом и сирийским Букамалом активизирует торговлю между двумя странами, а также упростит Ирану распространение своего влияния в регионе, что облегчит доступ к восточной Сирии ополченцам, поддерживаемым Ираном.

За последние недели открытие переправы несколько раз откладывалось. До 2017 года Каим и Букамал находились под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".

За последние месяцы на объектах в этом районе было зарегистрировано несколько авиаударов, по крайней мере только в сентябре два, в том числе один 9 сентября. В результате было убито 18 проиранских боевиков.

"Один из переходов, который, как считается, контролируется Ираном через шиитских боевиков, находится в стадии "интенсивного строительства", – сообщает ImageSat.


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