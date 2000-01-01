30.09 14:16 MIGnews.com

Китай вдвое увеличил количество солдат в Гонконге

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По словам иностранных посланников и аналитиков в области безопасности, Китай неофициально более чем вдвое увеличил число сил безопасности в Гонконге. Это стало самым масштабным шагом Пекина по подготовке к возможному обострению на фоне беспорядков.В прошлом месяце Пекин направил тысячи солдат через границу в связи с протестами. Государственное информационное агентство Синьхуа охарактеризовало операцию как обычную "ротацию" вооруженных сил, которые Китай разместил в Гонконге после передачи города от Британии КНР в 1997 году.