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Китай вдвое увеличил количество солдат в Гонконге | Фото:30.09 14:16   MIGnews.com

Китай вдвое увеличил количество солдат в Гонконге

По словам иностранных посланников и аналитиков в области безопасности, Китай неофициально более чем вдвое увеличил число сил безопасности в Гонконге. Это стало самым масштабным шагом Пекина по подготовке к возможному обострению на фоне беспорядков.
 
В прошлом месяце Пекин направил тысячи солдат через границу в связи с протестами. Государственное информационное агентство Синьхуа охарактеризовало операцию как обычную "ротацию" вооруженных сил, которые Китай разместил в Гонконге после передачи города от Британии КНР в 1997 году.


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