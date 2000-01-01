30.09 12:02 MIGnews.com

Иран привел энергетический блок в полную боевую готовность

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В воскресенье, 29 сентября, иранский министр нефти приказал, чтобы энергетический сектор Исламской Республики находился в состоянии повышенной готовности к угрозе "физических и кибер-атак".Биджан Намдар Зангане сказал, что "необходимо, чтобы все компании и объекты нефтяной промышленности были в полной боевой готовности против физических и киберугроз", – говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Министерства нефти.Зангане объяснил, что меры предосторожности необходимы из-за санкций США и "полномасштабной экономической войны".Вашингтон, Эр-Рияд, Берлин, Лондон и Париж обвиняют Иран в нападениях на саудовские нефтяные объекты 14 сентября, что вынудило крупнейшего в мире экспортера нефти резко сократить производство. Тегеран отрицает какую-либо связь с атаками и указывает на йеменских хути.Несколько дней спустя Президент США Дональд Трамп одобрил невоенный путь разрешения ситуации, заявив о своем намерении усилить кампанию "максимального давления" посредством экономических санкций.