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Иран привел энергетический блок в полную боевую готовность | Фото:30.09 12:02   MIGnews.com

Иран привел энергетический блок в полную боевую готовность

В воскресенье, 29 сентября, иранский министр нефти приказал, чтобы энергетический сектор Исламской Республики находился в состоянии повышенной готовности к угрозе "физических и кибер-атак".

Биджан Намдар Зангане сказал, что "необходимо, чтобы все компании и объекты нефтяной промышленности были в полной боевой готовности против физических и киберугроз", – говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Министерства нефти.

Зангане объяснил, что меры предосторожности необходимы из-за санкций США и "полномасштабной экономической войны".

Вашингтон, Эр-Рияд, Берлин, Лондон и Париж обвиняют Иран в нападениях на саудовские нефтяные объекты 14 сентября, что вынудило крупнейшего в мире экспортера нефти резко сократить производство. Тегеран отрицает какую-либо связь с атаками и указывает на йеменских хути.

Несколько дней спустя Президент США Дональд Трамп одобрил невоенный путь разрешения ситуации, заявив о своем намерении усилить кампанию "максимального давления" посредством экономических санкций.


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