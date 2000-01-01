Иран привел энергетический блок в полную боевую готовность
В воскресенье, 29 сентября, иранский министр нефти приказал, чтобы энергетический сектор Исламской Республики находился в состоянии повышенной готовности к угрозе "физических и кибер-атак".
Биджан Намдар Зангане сказал, что "необходимо, чтобы все компании и объекты нефтяной промышленности были в полной боевой готовности против физических и киберугроз", – говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Министерства нефти.
Зангане объяснил, что меры предосторожности необходимы из-за санкций США и "полномасштабной экономической войны".
Вашингтон, Эр-Рияд, Берлин, Лондон и Париж обвиняют Иран в нападениях на саудовские нефтяные объекты 14 сентября, что вынудило крупнейшего в мире экспортера нефти резко сократить производство. Тегеран отрицает какую-либо связь с атаками и указывает на йеменских хути.
Несколько дней спустя Президент США Дональд Трамп одобрил невоенный путь разрешения ситуации, заявив о своем намерении усилить кампанию "максимального давления" посредством экономических санкций.