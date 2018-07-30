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Фото из архива 30.07 08:29   MIGnews.com

Германия может ввести ограничение на правление канцлера

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил ограничить срок правления канцлера страны до восьми или десяти лет подряд.

"Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа Меркель. В таком положении и с таким канцлером необходимого для Германии подъема добиться не удастся", - передали его слова на Lenta.ru.

Ангела Меркель была избрана канцлером в четвертый раз на выборах в бундестаг в сентябре прошлого года. На данный момент срок правления канцлера в Германии ограничен четырьмя годами, однако количество занимаемых должностей на одном и том же посту не ограничено.


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