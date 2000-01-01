30.07 07:32 MIGnews.com

Габай исключил депутата из Аводы за секс-атаку в лифте

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Лидер партии Авода Ави Габай исключил из партии 68-летнего депутата Эйтана Броши после того, как вторая женщина за неделю обвинила его в домогательствах.Ранее он погладил по ягодицам депутата Аводы Аелет Нахмиас-Рабин во время депутатского визита в кибуц Беери. Все присутствовавшие первоначально восприняли это в качестве “дружеского жеста”, но часть депутатов и феминистки раздули скандал, и броши пришлось долго извиняться.Второй случай, по сообщению 10 канала израильского ТВ произошел в колледже Макс Штерн 15 лет назад. Женщина, работавшая в колледже обвиняет Броши в том, что он зажал ее в лифте, гладил по интимным местам и спрашивал, почему ей это не нравится. Женщина говорит: “Только чудом мне удалось вырваться и убежать в мою комнату”.Броши наотрез отрицает “выдуманную анонимную жалобу”.Габай заявил: “Броши должен взять на себя ответственность за свое постыдное поведение и уйти из Кнессета. В Кнессете и на улицах нет места секс-преступникам”.Депутат Шели Яхимович также обозвала Броши “секс-преступником” и заявила, что ему “нет места в Кнессете и в общественной жизни”.