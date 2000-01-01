Габай исключил депутата из Аводы за секс-атаку в лифте
Лидер партии Авода Ави Габай исключил из партии 68-летнего депутата Эйтана Броши после того, как вторая женщина за неделю обвинила его в домогательствах.
Ранее он погладил по ягодицам депутата Аводы Аелет Нахмиас-Рабин во время депутатского визита в кибуц Беери. Все присутствовавшие первоначально восприняли это в качестве “дружеского жеста”, но часть депутатов и феминистки раздули скандал, и броши пришлось долго извиняться.
Второй случай, по сообщению 10 канала израильского ТВ произошел в колледже Макс Штерн 15 лет назад. Женщина, работавшая в колледже обвиняет Броши в том, что он зажал ее в лифте, гладил по интимным местам и спрашивал, почему ей это не нравится. Женщина говорит: “Только чудом мне удалось вырваться и убежать в мою комнату”.