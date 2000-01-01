30.07 21:32 MIGnews.com

Совещание по вопросу закрытия аэропорта Сде-Дов

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Группа министров во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу провели совещание по вопросу закрытия аэропорта Сде-Дов при участии министров финансов, транспорта, туризма, главы канцелярии премьер-министра и и.о. гендиректора министерства главы правительства, гендиректора министерства финансов, начальника бюджетного отдела, юридического советника правительства и других высокопоставленных лиц. В совещании также приняли участие мэры Эйлата и Тель-Авива, гендиректор Управления аэропортов Израиля, начальник Земельного управления и руководитель отдела планирования. Совещание состоялось в министерстве главы правительства в Иерусалиме.Комиссия собралась в связи с решением правительства о закрытии аэропорта Сде-Дов и переводе всех рейсов в аэропорт Бен-Гурион, чтобы обсудить готовность последнего к дополнительным рейсам, а также обсудить возможное развитие ситуации.На встрече был закреплен национальный приоритет Эйлата, который является национальным достоянием, имеющим огромное значение. В ходе совещания премьер-министр Нетаниягу поручил соответствующим службам дать приоритетный статус жителям Эйлата и его гостям во всем, что касается рейсов из аэропорта Бен-Гурион, когда Сде-Дов закроется. Генеральный директор Управления аэропортов Израиля Яаков Ганот заявил на совещании, что аэропорт Бен-Гурион готов принять все рейсы Сде-Дова.Кроме того, в целях содействия быстрому росту числа туристов, приезжающих в Израиль, премьер-министр поручил продвинуть план строительства аэропорта на искусственном острове у берегов Израиля.