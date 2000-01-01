30.07 21:17 MIGnews.com

Ави Габай не собирается извиняться перед Эйтаном Броши

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Лидер партии "Сионистский лагерь" Ави Габай заявил, что не собирается извиняться перед депутатом Эйтаном Броши за то, что он назвал его "сексуальным преступником"."Общественное пространство, безопасное и защищенное для женщин - это цель, за которую мы будем продолжать бороться", - заявил политик в понедельник, 30 июля.Напомним, что Броши оказался в центре сексуального скандала из-за инцидента якобы произошедшего 15 лет назад. Женщина утверждает, что в 2006 году депутат домогался ее в лифте.После этого, Габай уведомил Броши о том, что он отстранен от деятельности в партии.