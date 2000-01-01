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30.07 21:17   MIGnews.com

Ави Габай не собирается извиняться перед Эйтаном Броши

Лидер партии "Сионистский лагерь" Ави Габай заявил, что не собирается извиняться перед депутатом Эйтаном Броши за то, что он назвал его "сексуальным преступником".

"Общественное пространство, безопасное и защищенное для женщин - это цель, за которую мы будем продолжать бороться", - заявил политик в понедельник, 30 июля.

Напомним, что Броши оказался в центре сексуального скандала из-за инцидента якобы произошедшего 15 лет назад. Женщина утверждает, что в 2006 году депутат домогался ее в лифте.

После этого, Габай уведомил Броши о том, что он отстранен от деятельности в партии.


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