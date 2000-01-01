30.07 20:43 MIGnews.com

РФ – Израилю: мы не можем заставить Иран покинуть Сирию

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Россия не может заставить Иран вывести свои войска из Сирии, несмотря на то, что власти Израиля продолжают настаивать на этом. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью 10 каналу израильского ТВ.По его словам, "иранцы играют очень важную роль в наших совместных усилиях по ликвидации террористов в Сирии"."Присутствие Ирана в Сирии полностью легитимно в соответствии с основными принцами и уставами ООН", - отметил Викторов.При этом он подчеркнул, что Россия может поговорить со своими "иранскими друзьями" о полном выводе войск из Сирии, как этого требует Израиль, однако Кремль "не может принудить Тегеран сделать это".Он также не подтвердил заявления израильских официальных лиц о том, что РФ якобы предложила создать 100-километровую буферную зону на юге Сирии вблизи израильской границы.Однако посол непосредственно намекнул, что Москва не будет выступать против продолжающихся авиаударов Израиля по иранским базам в Сирии, отмечает 10 канал израильского ТВ.Ранее СМИ сообщали, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу поддержать идею о создании 100-километровой буферной зоны на юге Сирии. Благодаря этому, за е пределами смогли бы находиться иранские силы, поддерживающие официальный Дамаск в борьбе с терроризмом.Глава израильского правительства отклонил данное предложение, заявив что Иерусалим не допустит того, чтобы иранские войска устроили свой штаб в 100 километрах от границы Еврейского государства.