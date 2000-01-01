Борьба с миграцией - Испании нужны деньги

Еврокомиссия рассматривает запрос Испании на выделение чрезвычайной помощи Евросоюза по причине увеличения числа прибывающих мигрантов на южном побережье страны.
По словам пресс-секретаря комиссии Наташи Берто, Испания запросила дополнительную чрезвычайную помощь
Она пояснила, что эта тенденция не нова, и что "европейские лидеры уже пообещали Испании больше поддержки на саммите Совета в июне".
По информации СМИ, Мадрид теперь попросил €35 млн, ссылаясь на офис испанского вице-президента, уточняет Politico.
Испанские власти за два 2 спасли более 1200 мигрантов, пытавшихся добраться морем из Африки к побережью ЕС. По данным Международной организации по миграции, за последнее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.