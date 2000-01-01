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Мэр Фемке Халсема требует больше копов на улицах 30.07 18:48   MIGnews.com

Мэр Фемке Халсема требует больше копов на улицах

Градоначальник Амстердама Фемке Халсема после экскурсии заявила, что туристический центр Амстердама нужно обеспечить дополнительными полицейскими.

По ее словам, сейчас есть правоохранители, которые определяются количеством людей, живущих здесь, но Амстердам - туристическая достопримечательность, и исходя из количества туристов, чувствуется нехватка служащих

Мэр готовится сделать окончательную попытку убедить министра по вопросам юстиции и безопасности и палату представителей в необходимости большего присутствия полицейских на улицах, пишет De Telegraaf.

Чиновница отметила, что в городе нет полного беззакония, как сказал на прошлой неделе омбудсмен Амри Аре Зюрмонд, назвав центр "городскими джунглями", где полиция и правоохранители не имеют полномочий. Мэр не разделяет это мнение…


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